ASSE : Todibo à Sainté, les Verts tentent le coup !

Dans : ASSE.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, Saint-Etienne aurait aimé accueillir William Saliba au mois de janvier.

Le défenseur formé à Saint-Etienne s’est finalement engagé à Nice sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Un coup dur pour les Verts, qui ne désespèrent toutefois pas de trouver l’oiseau rare à ce poste d’ici au 31 janvier. Selon les informations obtenues par Gianluca Di Marzio, les dirigeants stéphanois ont les yeux rivés vers le Portugal puisque Claude Puel apprécierait grandement le profil de Jean-Clair Todibo, prêté par le FC Barcelone au Benfica Lisbonne. L’ex-défenseur de Toulouse n’entre pas du tout dans les plans de Jorge Jesus, à tel point que le technicien lisboète est en passe de boucler la venue d’un défenseur central au mercato en la personne de Lucas Vrissimo (Santos).

Benfica ne retiendra donc pas Jean-Clair Todibo de force au mercato hivernal, ce qui représente un premier point positif pour Saint-Etienne. Les Verts devront en revanche faire face à une concurrence assez rude, y compris en Ligue 1. Après avoir raflé la mise dans le dossier William Saliba, l’OGC Nice semble de nouveau en lice pour faire des misères à Saint-Etienne au mercato. Effectivement, il a beaucoup été question du recrutement de Mamadou Sakho sur la Côte d’Azur, mais force est de constater que l’international français de Crystal Palace n’a pas rejoint Nice. Les Aiglons cherchent donc toujours un second défenseur pour épauler Saliba et ainsi compenser la blessure de Dante, et Jean-Clair Todibo pourrait être le joueur tant recherché. L’ancien Toulousain figure également sur les tablettes de Parme, qui joue sa tête en Série A (19e du classement) et qui souhaite impérativement recruter un joueur à ce poste d’ici la fin du mois de janvier…