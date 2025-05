ASSE ‍: Terrible accusation, la descente en Ligue 2, c’est pour lui

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

L'ASSE n'a pas été à la hauteur cette saison en Ligue 1, et un joueur est désigné comme l'un des coupables de cette relégation en Ligue 2 actée le week-end dernier.

L’heure est au bilan pour l’AS Saint-Etienne, un an après sa remontée arrachée dans un barrage légendaire face au FC Metz. Malgré l’arrivée de nouveaux propriétaires, le recrutement n’a pas permis de sauver les Verts, qui terminent avant-derniers de Ligue 1 et retournent donc à l’étage inférieur. Un gros sentiment de gâchis tant le soulagement était énorme de retrouver l’élite dans le Forez. Mais le changement d’entraineur n’aura pas permis de redresser la barre et d’éviter cette place de relégable malgré un léger réveil en fin de saison. Pour le consultant de Winamax Elton Mokolo, il y a toutefois un coupable et il était sur le terrain. C’est le gardien Gautier Larsonneur qui est très sévèrement pointé du doigt par le consultant, et qui a coûté très cher dans la course au maintien selon lui.

Un changement de gardien et c'était le maintien ?

ℹ️ Le Centre sportif Robert-Herbin retrouvera le groupe professionnel le jeudi 19 juin prochain pour le coup d'envoi de la saison 2025-2026. 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 19, 2025

« Tu remplaces Fofana de Angers à la place de Larsonneur et tu es sauvé. C’est un manque pour moi. Larsonneur a été trop mauvais et trop embêtant pour Saint-Etienne. Il n’y a pas que lui. Le cas de Saint-Etienne est particulier, il faut revenir à la genèse. La montée n’était pas prévue. Pour la relégation, sur la forme, oui c’est une honte. Sur le fond ça n’est pas honteux, mais sur la forme tu as pris des scores invraisemblables, aussi bien à l’extérieur qu’à domicile », a balancé Elton Mokolo, persuadé que l’AS Saint-Etienne aurait du changer de gardien en cours de saison, dans une défense qui a en effet pris l’eau de manière spectaculaire à plusieurs reprises. Y compris lors du match important contre Toulouse où les Verts ont encaissé trois buts, même si la 17e place n’aurait pas été évité en raison de la victoire du Havre à Strasbourg.