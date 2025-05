ASSE ‍: Strasbourg a une très mauvaise nouvelle pour les Verts

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

La course au maintien risque de faire rage ce samedi en Ligue 1 lors de la dernière journée. L’AS Saint-Etienne joue sa survie à domicile face à Toulouse tandis que le Havre a un déplacement périlleux à Strasbourg. Mais les Normands pourraient bénéficier d’une bonne nouvelle avant la rencontre.

Qui restera en Ligue 1 ? Ce samedi, l’élite du football français va rendre son verdict dans un multiplex sous tension. En bas du classement, un seul point sépare l’AS Saint-Etienne et le Havre qui continuent de se livrer un duel à distance. Dans cette optique, les hommes de Didier Digard se déplacent du côté de Strasbourg en course à la Ligue des champions. De son côté, l'AS Saint-Etienne reçoit Toulouse. Et pour les Verts, mauvaise nouvelle. Emanuel Emegha, attaquant de Strasbourg, pourrait être absent ce samedi. Selon le journal l’Équipe, le Néerlandais n’était pas présent à l'entraînement ce mardi. Toujours selon le quotidien français, l’homme aux 14 buts cette saison est touché au genou, à l’épaule et au mollet. Une absence de marque pour les Alsaciens, battus à Angers la semaine passée. Le Néerlandais est un atout précieux sur le front offensif de Strasbourg.

Strasbourg diminué, bonne nouvelle pour le HAC

Emanuel Emegha, tout en polyvalence.



Des qualités aussi fortes que ses défauts. Capable de se déporter sur les côtés pour porter le ballon comme de faire la planche.



Finition médiocre mais grosse domination dans la surface: un équilibre lui permettant de culminer à 14 buts. pic.twitter.com/IHNY8vpVEE — 📷 (@IzmoScouting) May 11, 2025

L'Équipe précise que la formation de Liam Rosenior est touchée physiquement. Une bonne nouvelle pour les Havrais qui vont tenter d’en profiter. Les hommes de Didier Digard restent la huitième meilleure équipe de Ligue 1 hors de ses bases. Pour Saint-Etienne, indirectement lié à cette nouvelle, la survie passe par une victoire face à Toulouse en espérant un faux-pas du HAC. Les hommes d’Erik Horneland sortent d’une victoire à Reims 2-0. Une victoire synonyme d’espoir pour le peuple Vert qui espère désormais que Strasbourg se relance ce samedi pour la dernière journée.