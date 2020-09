ASSE : Stop au mercato, Puel refuse l'achat de trop

Dans : ASSE.

L'AS Saint-Etienne réalise un superbe début de championnat, mais Claude Puel a décidé de ne pas se laisser dicter le tempo du mercato.

Même si l’AS Saint-Etienne a laissé la première place du classement de Ligue 1 à Rennes, au profit de la victoire samedi soir à l’ultime seconde du club breton, les Verts repasseront aux commandes du championnat an cas de succès ce dimanche à Nantes. Tout va bien chez à l’ASSE, malgré un dégraissage important dans l’effectif de Claude Puel, lequel avait validé il y a quelques semaines ces départs. Mais après ceux de Loïs Diony au SCO Angers et de Yann M’Vila à l’Olympiakos, l’AS Saint-Etienne semble désormais à l’arrêt au mercato. A la veille du classique Nantes-ASSE, Claude Puel a reconnu qu’il ne fallait rien attendre niveau renfort, et que cela est son choix.

« A cet instant, on n’a pas de possibilité au niveau du recrutement (…) Des renforts à cause des blessés ? Je ne me pose plus cette question. Comme je l'ai déjà expliqué, je me concentre sur mon groupe. Je ne demande rien et je ne suis pas exigent car on n'a pas possibilité de l’être. Je n'aime pas subir les situations, alors j'ai anticipé les manques à certains postes lors de la préparation. Nos matches amicaux ont permis de donner de la polyvalence à plusieurs joueurs dont Yvann Maçon, qui évolue pour l'instant sur le côté gauche, et Aimen Moueffek, qui a découvert le poste de latéral droit », a fait remarquer l’entraîneur stéphanois. Et selon Le Progrès, Claude Puel a effectivement décidé de ne pas changer sa stratégie, au point même de refuser « quelques profils proposés par la direction » affirme le quotidien régional.