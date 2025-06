ASSE ‍: Stassin vendu, les Verts ont tout prévu

Dans : ASSE.

Par Nathan Hanini

Relégué en Ligue 2 après une saison difficile, l’AS Saint-Etienne doit se reconstruire pour regagner rapidement l’élite du football français. Les Verts vont cependant perdre Lucas Stassin cet été. Son remplaçant a déjà été identifié.

Saint-Etienne travaille déjà activement pour la saison prochaine. Les Verts ont pour objectif de passer le moins de temps possible dans l’antichambre de la Ligue 1 et de remonter rapidement. Pour cela, Erik Horneland va devoir renforcer son secteur défensif qui a pris l’eau la saison dernière. Pour rappel, Saint-Etienne a encaissé 77 buts en Ligue 1 sur l’exercice 2024/2025. Outre ce secteur de jeu défensif, les Verts vont peut-être perdre gros de l’autre côté du terrain. Courtisé par de nombreux clubs, Lucas Stassin ne va pas s’éterniser dans le Forez. Kilmer planche déjà sur son remplaçant. Un profil a été identifié du côté de la Grèce. Une première offre devrait partir. Mais attention Saint-Etienne n’est pas le seul club sur le dossier.

Saint-Etienne en concurrence avec l'Arabie Saoudite

Pour remplacer le Belge, les dirigeants stéphanois ont coché un nom, celui de Loren Moron. Selon TeamFootballFr, les Verts ont fait de l’attaquant de l’Aris Salonique leur priorité. Cette saison, l’Espagnol de 31 ans a inscrit 15 buts et délivré une passe décisive en 24 apparitions dans le championnat grec. Salonique a terminé à la cinquième place du championnat à l’issue du play-off. Le natif de Marbella est passé par le Betis Séville auparavant dans sa carrière avec 131 apparitions pour le club andalou pour 29 buts et sept passes décisives. Toujours selon le média sportif, Moron plait à Erik Horneland et Ivan Gazidis. L’AS Saint-Etienne prépare une offre à 4,5 millions d’euros. Mais le club du Forez devra se dépêcher, car un club saoudien a déjà fourni une première offre à quatre millions d’euros.