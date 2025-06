ASSE ‍: Stassin oublié dans l'Eurostar par un club de Premier League

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'avenir de Lucas Stassin est incertain, même s'il se dit que l'attaquant belge de l'AS Saint-Etienne a déjà un accord avec le RC Lens. L'ASSE est gourmand sur le plan financier, mais un club anglais a déjà jeté l'éponge.

L'intérêt supposé de Lens pour Lucas Stassin a fait grimper le prix du buteur belge, dont il se dit désormais qu'il pourrait permettre à l'AS Saint-Etienne d'empocher plus de 20 millions d'euros lors du mercato. Cependant, les dirigeants stéphanois avaient également à l'oeil sur West Ham, où le nom du buteur stéphanois circulait depuis des semaines. Disposant d'un budget autrement plus conséquent que celui du RC Lens, l'équipe de Premier League basée à Londres était considéré comme la piste numéro 1 pour Stassin. Mais, le site The West Ham Way révèle que les dirigeants anglais n'ont pas l'intention de faire signer l'attaquant de l'ASSE lors de ce mercato contrairement aux rumeurs.

Stassin à West Ham, une fausse rumeur

L'ASSE vise le troisième plus gros transfert de son histoire https://t.co/LQHEQ5MYRj — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Citant une source interne aux Hammers, le média spécialisé met un terme aux supputations sur la possible venue de Lucas Stassin à West Ham cet été. « West Ham a démenti les informations selon lesquelles ils seraient en pourparlers avancés pour l'attaquant belge Lucas Stassin de l'AS Saint-Étienne. Ils ont admis un certain intérêt pour le joueur, mais ont démenti ce que dit la presse selon lesquelles ils seraient proches de sa signature », indique Mark Carlaw, qui travaille pour le site anglais. Le message envoyé à l'AS Saint-Etienne est donc clair, ce qui laisse le RC Lens en position de force, même si les Sang et Or penchent plutôt pour un prêt avec option d'achat concernant l'attaquant belge des Verts.