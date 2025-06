L'ASSE vise le troisième plus gros transfert de son histoire

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne va malheureusement retrouver la Ligue 2, mais les nouveaux propriétaires des Verts n'ont pas du tout l'intention de faire profil bas. Pour cela, Ivan Gazidis vise très haut lors du mercato.

Les Verts ne feront pas des dingueries sur le marché des transferts, ce n'est pas du tout le genre des patrons de Kilmer Sports, mais l'ASSE devrait tout de même avoir un joli budget à l'échelle de la Ligue 2. Favoris logiques à la remontée en Ligue 1, les Stéphanois peuvent notamment compter sur un apport conséquent, celui de la vente probable de Lucas Stassin. Si l'attaquant belge de 20 ans a déjà un accord de principe avec le RC Lens, qui vise un prêt avec option d'achat, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne veulent, eux, que le club qui s'offrira la révélation de la saison passée casse sa tirelire. Au point même de battre le record du plus gros transfert de l'histoire des Verts.

L'ASSE a sa poule aux oeufs d'or

Le site TeamFootball révèle que l'ASSE exige entre 18 et 22 millions d'euros pour laisser partir Lucas Stassin, qui a encore trois ans de contrat avec les Verts. Les 12 buts marqués par le joueur belge la saison passée en Ligue 1 n'ont pas échappé à plusieurs clubs, et compte tenu du jeune âge de Stassin, les prix peuvent s'envoler et atteindre cette barre de 22 millions d'euros. Pour l'AS Saint-Etienne, il s'agirait de la troisième plus grosse vente de son histoire, derrière les 35 millions d'euros touchés pour Wesley Fofana à Leicester, et les 30 millions d'euros empochés pour la vente de William Saliba à Arsenal. Il reste désormais à Ivan Gazidis de trouver le club susceptible de mettre autant d'argent dans son attaque vedette, la proposition lensoise n'étant pas à cette hauteur.