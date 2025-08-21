ASSE ‍: Stassin et Davitashvili font un énorme bide

Dans : ASSE.

Les dossiers Stassin et Davitashvili vont animer les jours à venir mais pour l’heure, les deux stars offensives de l’AS Saint-Etienne, qui aimeraient partir lors de ce mercato estival, n’ont pas d’offre.

Très actif depuis le début du mercato, l’AS Saint-Etienne a dépensé 25 millions d’euros pour se bâtir un effectif capable de jouer immédiatement la montée en Ligue 1. De toute évidence, Eirik Horneland dispose du meilleur effectif de Ligue 2 et les Verts s’imposent comme l’immense favori dans ce championnat en 2025-2026. Le mercato n’est toutefois pas encore clos et beaucoup de mouvements peuvent encore voir le jour, aussi bien dans le sens des arrivées que dans celui des départs. Au rayon des indésirables, l’ASSE espère trouver une porte de sortie à Batubinsika, Maçon ou encore Bouchouari.

Deux autres joueurs risquent de recevoir des offres dans les dix jours à venir : l’attaquant belge Lucas Stassin et l’ailier géorgien Zuriko Davitashvili. Les deux hommes, performants en Ligue 1 la saison dernière, ont exprimé depuis le mois de juillet leur volonté de partir. A un an de la Coupe du monde, qu’ils espèrent disputer avec leurs sélections respectives, ils n’ont aucunement l’intention de jouer en Ligue 2. L’ASSE a entendu leur souhait, mais a fixé des prix non négociables pour les départs de Stassin et Davitashvili. Or pour l’heure, les offres ne pleuvent pas les concernant comme le confirme le site En Vert et contre Tous.

L'ASSE attaquée en fin de mercato pour Stassin et Davitashvili ?

Le média spécialisé dans l’actualité stéphanoise nous apprend que pour l’heure, aucune offre officielle n’est arrivée sur le bureau des dirigeants du club forézien pour Stassin et Davitashvili. L’état-major stéphanois s’attend tout de même à des propositions dans les derniers jours du mercato, ce qui ne fait pas vraiment les affaires d’Eirik Horneland puisqu’un départ dans les ultimes jours du mois d’août sera forcément plus difficile à compenser. La confiance est néanmoins de mise, l’ASSE ayant plutôt bien anticipé d’éventuels départs avec les recrutements de Cardona ou encore de Duffus durant l’été, deux joueurs performants en ce début de saison et qui ont marqué lors du dernier match contre Rodez à Geoffroy-Guichard (4-0).