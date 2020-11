ASSE : Slimani en sauveur, les Verts tentent une folie

Dans : ASSE.

L'ASSE réfléchit à faire un gros effort financier pour recruter Islam Slimani en attaque.

A l’image de son dernier match perdu à Lyon, l’AS Saint-Etienne continue de s’enliser dans une spirale négative malgré des intentions intéressantes dans le jeu. La finition offensive n’est clairement pas au niveau du reste. Si Romain Hamouma a pu se mettre en évidence en début de saison, l’ancien caennais n’est pas un pur finisseur, et Charles Abi ainsi que Jean-Philippe Krasso ont du mal à s’imposer. L’échec de l’arrivée de M’Baye Niang début septembre a fait mal aux Verts, qui se préparent à faire un gros effort financier pour se payer un buteur cet hiver. Ainsi, selon L’Equipe, la direction stéphanoise va tenter de faire venir Islam Slimani, qui brillait la saison passée avec l’AS Monaco, mais n’a pas été conservé sur le Rocher. L’international algérien est donc rentré à Leicester, où il bénéficie d’un énorme contrat à 380.000 euros brut par mois.

De quoi faire exploser la grille du club du Forez. Pourtant, en dépit du fait qu’il ne lui reste que six mois de contrat, l’ASSE cherche tout de même à se le faire prêter, histoire d’économiser sur le montant du transfert, afin de tout mettre sur son salaire pour une demi-saison. Cela pourrait fonctionner sachant que les Foxes n’utilisent plus Slimani, et feraient donc une petite économie en négociant avec des dirigeants stéphanois qu’ils ont trouvé très souvent dernièrement avec le transfert de Wesley Fofana. Nul doute que Claude Puel est impliqué dans ce dossier, lui qui a eu Slimani sous ordres lors de son passage à Leicester, même si encore une fois, cet investissement d’urgence à rentabilité sportive très courte, aurait un coût loin d’être anodin pour une ASSE qui compte ses sous.