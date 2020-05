ASSE : Sept gros salaires sur le départ, ça va valser !

Dans : ASSE.

Plus encore que les années précédentes, Saint-Etienne se prépare à vivre un mercato estival très agité, notamment dans le sens des départs.

Pour la direction des Verts, l’objectif de ce mercato estival sera plus que jamais d’alléger la masse salariale d’un effectif vieillissant et dans lequel certains cadres jouissent d’émoluments très confortables. C’est ainsi que selon les informations récoltées par le journal L’Equipe, pas moins de sept joueurs sont poussés vers la sortie. Sont concernés Yann M’Vila, Loïs Diony, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco et Sergi Palencia. Des joueurs aux salaires trop importants aux yeux d’une direction qui a clairement fait de l’économie des gros salaires une priorité absolue pour la pérennité des Verts au mercato.

En plus de pousser de nombreux indésirables vers la sortie, Saint-Etienne a de grandes chances d’être attaqué sur trois jeunes joueurs à forte valeur marchande selon le quotidien national. C’est notamment le cas de Denis Bouanga, meilleur Stéphanois de la saison et qui figure d’ores et déjà dans le viseur de nombreux clubs en Angleterre (Everton), en Espagne (Betis Séville) et en France (Lille, Rennes). L’ancien Nîmois est dans une situation comparable à celle de Wesley Fofana, également auteur d’une saison très solide et qui a aussi une très belle cote dans plusieurs championnats européens. Enfin, Harold Moukoudi a réalisé une belle demi-saison à Middlesbrough et pourrait bien trouver un nouveau point de chute en Angleterre. Autant de dossiers à gérer de la meilleure façon possible pour Saint-Etienne qui devra trouver le juste équilibre afin d’avoir une équipe compétitive tout en se séparant de nombreux cadres à gros salaire. L’équation ne sera pas simple à résoudre pour Claude Puel et les dirigeants stéphanois…