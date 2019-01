ASSE : Selnaes rêve du jackpot chinois et part au clash avec Sainté

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Mardi en début de soirée, Ole Selnaes a quitté le stage de l’AS Saint-Etienne à Carquefou. Dans quel but ? Evidemment, il n’a pas fallu longtemps aux observateurs pour faire le lien entre ce départ précipité et l’intérêt très prononcé du Shenzhen FC. Mais visiblement, il n’y a toujours pas d’accord définitif entre l’ASSE et le club chinois. Ce qui aurait tout simplement provoqué la colère du Norvégien, lequel a pris la décision de partir au clash avec sa direction selon les informations de L’Equipe.

« Furieux de voir l’ASSE refuser de le laisser partir en Chine – où le Shenzhen FC lui proposait 10 ME étalés sur trois ans, soit cinq fois son salaire actuel -, Selnaes aurait décidé d’aller au clash afin de forcer la main à ses dirigeants » explique le quotidien national. « Cette stratégie de l’un de ses joueurs cadres tombe au plus mal pour Saint-Etienne, qui reste sur deux revers traumatisants dans un Chaudron jusque-là imprenable ». Reste maintenant à savoir si les Verts autoriseront Ole Selnaes à rejoindre la Chine durant les 48 dernières heures du mercato. Si tel était le cas, un renfort devrait alors arriver très rapidement. Un renfort d’autant plus impératif que dans la journée de mardi, l’ASSE a officialisé le départ d’Assane Diousse, prêté avec option d’achat au Chievo Vérone.