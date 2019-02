ASSE : Selnaes est toujours là, Paquet donne de ses nouvelles

Dans : ASSE, Mercato.

Parti au clash pendant la période des transferts, Ole Selnaes (24 ans) a remporté son bras de fer contre l’AS Saint-Etienne.

Le milieu de terrain a obtenu le bon de sortie qu’il réclamait et s’apprête à rejoindre le Shenzhen FC dans une double opération avec le latéral gauche Cheikh Mbengue (30 ans). Le club chinois a déjà annoncé l’arrivée des deux Stéphanois depuis deux semaines, et pourtant, les discussions ne sont pas terminées. De quoi remettre leur départ en cause ? Que les supporters des Verts se rassurent, Selnaes partira bien avant la fin du mercato chinois jeudi prochain.

« C’est en bonne voie », a confirmé le directeur général Frédéric Paquet au Progrès, avant la victoire à Dijon (0-1) vendredi. L’AS Saint-Etienne attend encore des documents administratifs ainsi que certaines garanties financières. Ces deux transferts, qui devraient rapporter 10 millions d’euros au total, seront officialisés en début de semaine prochaine. Un dossier dont l’ASSE a probablement hâte de se débarrasser…