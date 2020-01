ASSE : Secoué par Puel, M’Vila prend une décision au mercato

Dans : ASSE.

Annoncé sur le départ cet hiver, Yann M’Vila ne quittera pas l’AS Saint-Etienne. Le milieu français a en effet décidé d’accepter les méthodes de l’entraîneur Claude Puel.

Pour sa première titularisation depuis son retour de blessure, Yann M’Vila a rendu une copie plutôt intéressante. Une prestation honorable en guise de réponse aux nombreuses rumeurs qui l’annoncent sur le départ cet hiver. En effet, le milieu de l’AS Saint-Etienne n’a pas l’intention de bouger avant vendredi soir. Après la victoire à Monaco (0-1) mardi en Coupe de France, l’ancien Rennais a donc mis les choses au clair.

« J'ai fait une bonne préparation physique pour revenir et enchaîner les matchs. Ce premier match était un peu difficile. J'ai serré les dents. J'essaie de toujours donner le maximum. C'est ce que je ferai jusqu'au terme de la saison, a annoncé le Stéphanois sur Eurosport. Je veux montrer mon vrai visage. J'ai besoin d'aider cette équipe de Saint-Etienne. La Coupe de France est un objectif. J'espère qu'on va avoir un tirage favorable. On va tout faire pour rendre ce peuple vert fier de nous. »

M’Vila accepte la concurrence

Preuve que M’Vila accepte les méthodes de l’entraîneur Claude Puel, qui n’hésite pas à reléguer les cadres sur le banc au profit des jeunes. « Installer une concurrence comme le fait l'entraîneur, peut-être que cela permet de tirer le meilleur des joueurs, de se surpasser pour gagner cette place de titulaire, a approuvé l’international français. Il y a une concurrence très saine au sein du groupe. On s'entend tous bien. On aimerait faire quelque chose de mieux en championnat. En Coupe de France, on veut aller le plus loin possible. » M’Vila ne fera donc pas partie de l’opération dégraissage.