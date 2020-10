ASSE : Saliba raté de peu, Arsenal l’envoie en D2

Dans : ASSE.

Absent des plans du manager Mikel Arteta, William Saliba devrait partir en prêt. Le défenseur central d’Arsenal a de grandes chances d’atterrir en Championship.

Un an après avoir déboursé 30 millions d’euros (bonus compris) pour William Saliba, Arsenal étonne dans la gestion de sa recrue. Le défenseur central, qui a passé la saison dernière en prêt à Saint-Etienne, pensait sans doute avoir sa chance avec les Gunners cette année. Mais le manager Mikel Arteta estime que le Français n’est pas suffisamment prêt. Notamment à cause d’un exercice tronqué chez les Verts.

« Il a perdu une saison l'année dernière, a récemment expliqué l’Espagnol. Pour beaucoup de raisons, ce n'était pas l'année de transition dont il avait besoin parce qu'il a eu beaucoup de blessures, des problèmes personnels et il y a aussi eu le Covid-19. Il a besoin de cette année de transition et on essaye de prendre les bonnes décisions pour qu'il fasse la meilleure saison possible et pour que l'on récupère le joueur que l'on veut dans le futur. »

Brentford tente sa chance

On comprend vite que le coach londonien souhaite prêter Saliba. Le pensionnaire de Premier League a d’ailleurs discuté avec l’ASSE, parvenant même jusqu’à un accord, mais le deal n’a pas pu être finalisé à temps. C’est pourquoi les Gunners envisagent désormais d’envoyer le défenseur central en Championship, dont plusieurs pensionnaires sont intéressés, affirme Goal, qui cite le club de Brentford. Bien sûr, l’ancien Stéphanois n’a sûrement pas envie de passer la saison sur le banc ou en tribunes. Mais la D2 anglaise ne devait pas faire partie de ses plans…