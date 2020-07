ASSE : Saliba absent face au PSG, un défenseur débarque en urgence

Dans : ASSE.

Malgré des négociations entamées, interrompues puis reprises, l’ASSE et Arsenal ne devraient pas trouver d’accord.

Saint-Etienne va devoir se passer de William Saliba, qui ne verra pas son prêt être prolongé d’un mois, les conditions n’ayant pas fait l’objet d’accord étant donné l’énorme enjeu et intérêt économique sur ce seul match. Pour la finale de la Coupe de France, avec un Loïc Perrin qui a peiné toute la saison, les Verts se retrouvent donc dans une situation très délicate. La solution vient donc d’Angleterre. En effet, l’ASSE a tenu à rappeler Harold Moukoudi, prêté en janvier à Middlesbrough avec un certain succès. L’ancien havrais a convaincu en D2 anglaise, mais il reviendra dans le Forez pour donner un coup de main, comme l’a confié le manager de Boro Neil Warnock, dégoûté de voir son défenseur central, qu'il a parfois utilisé comme milieu de terrain, partir avant la fin de la saison en Angleterre.

« Nous avons essayé de le récupérer jusqu'à la fin de la saison. Il a une finale de coupe et ils le voulaient pour ça. En toute honnêteté, il voulait rester et nous aider mais nous n'avions pas le choix. Nous avons eu la chance de l'avoir pour deux ou trois matchs. Il était juste en train de se mettre en forme. C’est comme ça », a fait savoir le manger de Middlesbrough à TeesideLive, qui ne peut que s’incliner face à la volonté de l’AS Saint-Étienne de récupérer son défenseur central. Un renfort bien évidemment demandé par Claude Puel, qui cherche la bonne association pour contrer l’armada du PSG en finale de la Coupe de France, et sera clairement tenté d’essayer toutes les solutions d’ici là.