ASSE : Sainté vise cet ancien buteur de L1 au mercato

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En quête de plusieurs renforts dans le secteur offensif, l’AS Saint-Etienne espère pouvoir rapidement annoncer le transfert de Wahbi Khazri en provenance de Sunderland. Mais le club forézien aimerait ensuite boucler l’arrivée d’un autre joueur. Idéalement, les Verts veulent recruter un joueur polyvalent, capable d’évoluer sur les côtés de l’attaque. Dans cette optique, Adam Ounas est ciblé. Mais Carlo Ancelotti veut le voir à l’œuvre avant de valider son éventuel prêt dans le Forez. Pressés, les Verts étudient d’autres pistes…

Et selon les informations obtenues par Record, les dirigeants stéphanois explorent actuellement le dossier Majeed Waris. Prêté à Lorient par Porto l’an dernier, le joueur a définitivement signé au Portugal pour 6ME. Mais il n’entre pas dans les plans de Sergio Conceiçao et pourrait ainsi être « sacrifié » par ses dirigeants. Une aubaine pour l’ASSE, qui aimerait rafler la mise et recruter celui qui a régulièrement brillé en Ligue 1. La porte est ouverte, mais aucune offre n’a encore été transmise au FC Porto de la part des dirigeants de Saint-Etienne. Et pour cause, Adam Ounas semble avoir un profil qui fait davantage l’unanimité en interne…