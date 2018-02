ASSE : Heureusement, le mercato était là pour sauver l'ASSE...

Dans : ASSE, Ligue 1, Mercato.

Aux portes de la zone rouge fin décembre, Saint-Etienne s’est redressé en ce début d’année 2018. Grâce à une série de résultats positifs, le club stéphanois est remonté à la 14e place. Pas de quoi fanfaronner, mais Roland Romeyer apprécie sans doute cette atmosphère plus sereine dans le Forez. Dans les colonnes de But Football Club, le président du directoire de l’AS Saint-Etienne est revenu sur le match nul des Verts contre Marseille et sur la dynamique positive depuis quelques semaines.

« On a vu un bon match contre Marseille. Le public était content à la fin, je le suis aussi. Les joueurs n’ont rien lâché. Ils sont revenus deux fois au score, contre une belle équipe marseillaise. Ils n’ont pas baissé les bras. L’équipe est en gros progrès car on l’a bien renforcée cet hiver au mercato. Je suis confiant pour cette fin de saison » a confié Roland Romeyer, invité par Frédéric Paquet (nouveau directeur général du club) à prendre du recul et à progressivement se retirer. Pour rappel, le président stéphanois pourrait ne plus exercer de pouvoir à l’ASSE d’ici la fin de la saison...