ASSE : Sainté se fait « entuber » par l’arbitrage, il n’en peut plus !

Dans : ASSE, Ligue 1.

Excellent dans son rôle de défenseur central gauche face à Nice dimanche après-midi, Timothée Kolodziejczak était déçu après le nul concédé par l’AS Saint-Etienne sur la pelouse de l’Allianz Riviera. Il faut dire que les hommes de Jean-Louis Gasset tenaient leur victoire, mais un penalty litigieux obtenu par Allan Saint-Maximin a permis aux Azuréens d’égaliser. Une injustice pour le défenseur de l’ASSE, qui estime que les Verts sont désavantagés par l’arbitrage ces dernières semaines. Un ras-le-bol exprimé de manière très franche, et qui rejoint l’avis tranché du directeur général forézien Frédéric Paquet à ce sujet.

« Il n’y avait pas penalty. Cela fait pas mal de matchs qu'on se fait entuber. C'est la vérité. Mais il faut continuer. L'arbitre a fait appel à la VAR, il a estimé qu'il y avait pénalty, peut-être qu'il n'y a que lui qui l'a vu. Ça fait pas mal de faits de jeu contre nous depuis le début de saison. C'est frustrant, maintenant on doit continuer à travailler » a expliqué le défenseur prêté par les Tigres, avant d’essayer de positiver. « On prend un bon point. On a des occasions en début de match qu'on aurait pu mettre, mais eux aussi pouvaient tuer le match à la fin. C'est frustrant de perdre deux points, mais vu la physionomie du match, je pense que c'est un bon point ». En revanche, il ne faudra pas se louper face à Dijon samedi prochain afin de rattraper les deux points perdus sur la Côte d’Azur...