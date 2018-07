ASSE : Sainté s'attaque à cet Anglais dispo pour 0 euro !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Après s’être offert Wahbi Khazri, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne continuent leur mercato ambitieux.

Le club forézien a déjà officialisé la prolongation du contrat de Debuchy, et espère en faire de même avec Subotic et M’Vila dans les prochains jours. En parallèle, certains dossiers offensifs restent ouverts. Celui de Rémy Cabella par exemple, malgré la ferme intention de l’OM de récupérer près de 10ME, mais pas seulement. En effet, Goal affirme que le jeune Yasin Ben El-Mhanni intéresse les dirigeants stéphanois.

Ailier droit de 23 ans, le joueur est actuellement libre de tout contrat. Et pour cause, il a résilié son bail avec Newcastle après s’être plaint d’insultes racistes en interne. Auteur de 3 buts avec la réserve des Magpies la saison dernière, il intéresserait plusieurs clubs, notamment aux Pays-Bas. L’AZ Alkmaar serait ainsi le principal concurrent de l’ASSE dans ce dossier. Reste désormais à voir si le club forézien parviendra à prendre le meilleur sur l’AZ et ainsi s’offrir une recrue à fort potentiel, et tout cela pour une somme dérisoire.