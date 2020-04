ASSE : Sainté boucle un gros coup en plein confinement

Dans : ASSE.

Confinement ne rime pas avec vacances du côté de Saint-Etienne. La preuve, les dirigeants stéphanois ont bouclé un très joli coup à quelques mois du mercato.

Comme son coéquipier William Saliba, qui rejoindra Arsenal à l’issue de la saison, le défenseur central Wesley Fofana est d’ores et déjà très courtisé à travers l’Europe. Du haut de ses 19 ans, le vainqueur de la Coupe Gambardella en 2019 a tapé dans l’œil du Milan AC, d’Everton et de bien d’autres écuries. Mais à en croire les informations obtenues par Madeinfoot, un accord définitif a été trouvé entre l’entourage de Wesley Fofana et la direction de l’AS Saint-Etienne pour une prolongation du joueur jusqu’en juin 2024. Les négociations, déjà bien avancées avant la crise sanitaire que traverse actuellement la France, ont enfin abouti selon le média.

Une bonne nouvelle dans l’optique d’un éventuel transfert qui pourrait rapporter gros à l’AS Saint-Etienne. Toutefois, l’intention première des Verts est bien évidemment de conserver Wesley Fofana, lequel sera sans doute appelé à devenir le patron de la défense de Saint-Etienne la saison prochaine avec le départ de William Saliba pour Arsenal. « Wesley a un énorme potentiel et comme tout jeune joueur, il doit apprendre la concentration, la régularité. Il est capable d'évoluer à un très haut niveau, et j'espère qu'il va s'inscrire durablement avec nous, franchir des paliers. Il a toutes les qualités pour devenir le taulier. Laissons-le ingurgiter tout ce qu'il a à apprendre » indiquait l’entraîneur des Verts, Claude Puel, au sujet de son jeune défenseur au début du mois de mars. Avec cette prolongation, Wesley Fofana aura donc l’occasion de devenir le taulier de l’ASSE, comme espéré par Claude Puel.