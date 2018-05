ASSE : Saint-Maximin dévoile son plus gros regret à l'ASSE

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Il y a trois ans, Allan Saint-Maximin quittait Saint-Etienne pour Monaco. Rapidement, l'ASM le prêtait à Hanovre puis à Bastia avant finalement de le vendre à Nice contre la somme de 10ME l’été dernier. Auteur d’une saison plutôt réussie sur la Côte d’Azur, le natif de Châtenay-Malabry explose enfin en Ligue 1. Et tout cela n’était vraiment pas gagné lorsqu’il galérait sous les ordres de Christophe Galtier à l’ASSE. Dans l’émission « L’Open Space » sur Youtube, la mobylette niçoise est revenue sur son parcours chez les Verts. Et le joueur regrette de ne pas avoir rapporté plus d'argent à son club formateur.

« J'aurais aimé mieux faire à Saint-Etienne. C'est eux qui m'ont signé professionnel. J'aurais bien aimé y briller et leur rapporter un peu d'argent. Par rapport à tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que j'y retournerais un jour. Même si je sais que la plupart des supporters stéphanois m'aiment bien... » a expliqué Allan Saint-Maximin, qui semble donc exclure un retour à l’AS Saint-Etienne pour la suite de sa carrière. Au vu des prestations du joueur cette saison à Nice, les dirigeants du club forézien doivent, de leur côté, regretter le départ précipité de Saint-Maximin en 2015 pour 5ME…