ASSE : Saint-Etienne fonce sur un attaquant !

Dans : ASSE.

Malgré des moyens très limités, l’AS Saint-Etienne compte investir sur le recrutement d’un attaquant. Le club stéphanois s’intéresse au Ghanéen Caleb Ekuban, sous contrat avec Trabzonspor jusqu’en 2022.

Comme à chaque mercato depuis plusieurs années, l’AS Saint-Etienne est encore et toujours à la recherche d’un attaquant. On sait que les Verts ont cruellement manqué d’un buteur confirmé ces dernières saisons, eux qui n’ont pas toujours eu de réussite dans leurs choix. Simple exemple avec la recrue hivernale Anthony Modeste qui n’a pu disputer que sept matchs de Ligue 1, pour aucun but ni la moindre passe décisive, en raison d’une pubalgie. L’avant-centre prêté par Cologne ne sera donc pas conservé, d’où les pistes étudiées par la cellule de recrutement.

Parmi ces dossiers, l’AS Saint-Etienne s’intéresserait notamment à Caleb Ekubo (27 ans). Il faut dire que l’attaquant de Trabzonspor, capable d’évoluer en pointe, derrière un avant-centre ou sur le côté droit, vient de terminer la saison avec 10 buts et 4 passes décisives dans le championnat turc. Suffisant pour attirer l’attention des Stéphanois, nous apprenait la presse turque le mois dernier, dans des informations désormais confirmées par Nicolò Schira. En effet, le journaliste italien parle lui aussi d’un vif intérêt de l’AS Saint-Etienne pour le Ghanéen.

La valeur d’Ekubo

Reste à savoir si les Verts ont les moyens de financer son transfert. Caleb Ekubo ne sera pas vendu à un prix démesuré étant donné qu’il arrive dans la dernière année de son contrat. Mais on parle tout de même d’un possible transfert estimé entre 4 et 7 millions d’euros. Ce montant peut représenter une occasion à saisir pour certains clubs en Europe. En revanche, il s’agirait d’un gros investissement pour l’AS Saint-Etienne, dont l’entraîneur Claude Puel a reconnu à plusieurs reprises que ses supérieurs ne pouvaient plus assumer des transferts trop onéreux.