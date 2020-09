ASSE : Saint-Etienne craque, Fofana file à Leicester pour 45 ME !

Dans : ASSE.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe dévoilait que Leicester était revenu à la charge avec une offre de 40 ME pour Wesley Fofana.

Depuis plusieurs semaines, le défenseur de l’ASSE affiche sa volonté de rejoindre les rangs des Foxes, sans pour autant aller au clash avec son club formateur. Pour le manager stéphanois Claude Puel, il était clair que Wesley Fofana devait disputer une ultime saison en Ligue 1 avant de faire le grand saut pour l’étranger... ce ne sera pas le cas.

Et pour cause, Le Progrès affirme en cette fin d’après-midi que Saint-Etienne vient d’accepter une offre de 40 ME + 5 ME de bonus pour le transfert de Wesley Fofana, lequel va donc signer dans les heures à venir en faveur du cinquième de la saison 2019-2020 de Premier League. Un énorme transfert pour l’ASSE, qui bat ainsi le record de William Saliba, lequel avait signé à Arsenal pour 30 ME il y a tout juste un an. Reste maintenant à voir comment les Verts utiliseront cet énorme pactole afin de compenser la perte énorme de Wesley Fofana sportivement…