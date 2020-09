ASSE : 40 ME pour Fofana ! Claude Puel scotché

Dans : ASSE.

C’est le gros dossier de l’AS Saint-Etienne depuis désormais plusieurs semaines.

Outre le Milan AC et West Ham, intéressés, Leicester effectue un énorme forcing pour faire signer Wesley Fofana. Le joueur est convaincu depuis longtemps, et le début de saison des Foxes ainsi que leur offre financière de multiplier plusieurs fois son salaire stéphanois ont clairement fait tourner la tête du défenseur central. Du côté de Saint-Etienne, Claude Puel a toujours mis son véto pour un tel transfert, malgré déjà trois offres du club de Premier League. Mais la dernière en date a visiblement scotché tout le monde dans le Forez. L’Equipe annonce ainsi ce mardi que Leicester a mis 40 ME sur la table, dont 5 ME de bonus. Un chiffre rondelet qui n’a pas provoqué de refus immédiat, comme c’était le cas lors des trois propositions précédentes. Atteindre ce chiffre pour un défenseur de 19 ans qui n’est même pas international espoirs, cela donne forcement le tournis.

A l’heure où les Verts n’enregistrent forcément quasiment aucune recette billetterie ou merchandising, voir potentiellement 40 ME atterrir dans les caisses du club fait réfléchir. Pour le moment, aucune réponse n’a été donnée à Leicester, qui s’agace. Tout comme Fofana, qui ne comprend pas l’obstination de sa formation face à une telle offre, alors qu’il a répété à son entraîneur son désir de changer d’air, et semble amoindri par un pépin au genou et moins convaincant sur les derniers matchs. En tout cas, vu l’augmentation effectuée par Leicester (+5 ME par rapport à la dernière offre) et le timing, l’ASSE pourra difficilement espérer une 5e proposition de la part des Foxes, et doit désormais donner son verdict définitif dans les prochaines heures.