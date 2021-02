ASSE : Saint-Etienne choisit un étonnant vivier pour son mercato

Moins d’un mois après la fermeture du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne prépare déjà la prochaine période des transferts. Le club stéphanois a notamment chargé un scout de suivre le championnat bulgare.

Ce mercato hivernal l’a de nouveau confirmé, l’AS Saint-Etienne n’a plus les moyens de miser gros sur des recrues. Le pensionnaire de Geoffroy-Guichard doit faire avec les moyens du bord et n’a donc pas pu s’entendre avec le Zamalek pour sa cible prioritaire Mostafa Mohamed. Un long épisode finalement conclu par l’arrivée de l’attaquant français Anthony Modeste, simplement prêté par le FC Cologne. Autant dire que l’été prochain non plus, les supporters ne devront pas s’attendre à des folies sur le marché des transferts. L’ASSE devrait plutôt tenter des paris sur des joueurs méconnus et pas forcément habitués au haut niveau.

En effet, Saint-Etienne semble particulièrement s’intéresser au marché de la Bulgarie. Le journaliste local Metodi Shumanov nous apprend qu’un scout envoyé par les Verts a supervisé l’ailier du Tasrko Selo Sofia, Anderson Cordeiro Costa (22 ans), qui a justement marqué face au Blotev Plovdiv (2-2) lundi. Mais le Brésilien ne serait pas la seule cible stéphanoise en Bulgarie. D’après le compte Twitter About Sainté, son coéquipier Dylan Mertens (25 ans), qui évolue au poste de milieu relayeur, plaît aussi au club français. Enfin, Saint-Etienne aurait également un œil attentif sur les performances de l’attaquant polyvalent Georgi Minchev (25 ans, Lokomotiv Plodviv), auteur de 5 buts cette saison. Reste à savoir si l’ASSE trouvera la perle rare parmi les pistes étudiées.

