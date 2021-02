ASSE : Abi plus décisif que Modeste, malaise à Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Titulaire face à Reims samedi après-midi (1-1), Anthony Modeste ne s’est pas réellement mis en évidence avec Saint-Etienne.

Recruté dans le money-time du mercato hivernal, l’ancien buteur de Cologne peine à retrouver son meilleur niveau, c’est peu de le dire. Pour l’heure, il n’est pas parvenu à être décisif en faveur des Verts, au contraire de Charles Abi, buteur contre Nice le 31 janvier et qui a remis ça face aux Champenois samedi après-midi à Geoffroy-Guichard. Dans sa chronique publiée sur But Football Club, le journaliste Denis Balbir est revenu sur les formes bien différentes des deux buteurs de l’ASSE.

« Avant le match, les supporters étaient présents aux abords de Geoffroy-Guichard. Ils attendaient beaucoup du 4-4-2 avec le tandem Khazri – Modeste. Attendait-on trop d'eux ? Sans doute... Plus jeune, ils avaient brillé ensemble à Bastia (saison 2012-13). On espérait que les automatismes reviennent. Je pense qu'on met un peu trop de pression à Anthony Modeste. On oublie qu'il ne jouait pas régulièrement à Cologne et qu'il a encore besoin de temps. Le hic, c'est que Saint-Etienne n'a pas vraiment de temps. Personnellement, ce que je trouve cocasse, c'est que Modeste était venu à Saint-Etienne pour suppléer Charles Abi mais que c'est Charles Abi qui marque des buts importants et est décisif. C'est la magie du football de voir que c'est celui qui semblait mis de côté pour laisser la place à un joueur confirmé se retrouve dans la peau du sauveur » a publié le suiveur assidu de l’AS Saint-Etienne, qui attend avec impatience de voir Anthony Modeste briller dans le Forez. En attendant, et heureusement pour les Verts, Charles Abi parvient à se montrer décisif avec des buts cruciaux.