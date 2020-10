ASSE : Saint-Etienne accélère, deux joueurs bientôt verrouillés ?

Dans : ASSE.

L'ASSE mise sur le futur avec les jeunes, mais n'en oublie pas le présent. Par son président du directoire, Roland Romeyer, le club a entamé les discussions pour prolonger deux joueurs majeurs de son effectif.

L’AS Saint-Étienne a réalisé un très bon début de saison avant de s’écrouler, trois victoires pour débuter puis un nul et trois défaites qui placent le club au 11e rang du classement de Ligue 1. Les Verts doivent se ressaisir et peuvent compter sur deux de leurs hommes forts depuis le début de l’exercice 2021-2021, Romain Hamouma (3 buts, 1 passe décisive) et Arnaud Nordin (3 passes décisives). Les éléments offensifs cités font le bonheur du club et Roland Romeyer, président du directoire, espère que cela va encore durer un moment. Pour ce faire, le dirigeant du club du Forez s’est penché sur une prolongation de contrat des deux joueurs.

Dans cette optique, L’Équipe informe dans son édition du jour que Roland Romeyer, accompagné de Jean-Luc Buisine, directeur de la cellule de recrutement, a déjeuné mardi avec les représentants de Hamouma et Nordin. Le premier cité, dont le contrat expire à la fin de la saison, est le meilleur buteur stéphanois du début d'exercice et a un rôle prépondérant à l’ASSE où il évolue depuis 2012. En témoigne son nouveau rôle de capitaine. Quant à Nordin, lié à son club formateur jusqu’en juin 2022, il est la cible de convoitises de plusieurs clubs. Une prolongation viendrait renforcer les liens entre le joueur et le club, et éloigner dans le même temps les formations intéressées à l’idée de le rapatrier.