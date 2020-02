ASSE : St-Etienne menace d'attaquer en justice l'agent de Ruffier !

Dans : ASSE.

Dans un communiqué, les dirigeants de l'AS Saint-Etienne ont menacé l'agent de Stéphane Ruffier de l'attaquer en justice suite à ses déclarations incendiaires contre les Verts.

Patrick Glanz n’était pas le plus connu des agents, mais en l’espace de 24 heures le représentant de Stéphane Ruffier s’est fait connaître et pas que des supporters de l’AS Saint-Etienne. Réagissant à la mise à l’écart du gardien de but par Claude Puel, Patrick Glanz a dit tout le mal qu’il pensait de l’entraîneur des Verts, et cela sur de très nombreux médias. Mais ce samedi après-midi, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont décidé que la blague avait trop duré et dans un communiqué l’ASSE a fait savoir au représentant de Stéphane Ruffier qu’il avait tout intérêt à se taire sur ce sujet.

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne estiment que Claude Puel a le droit de faire des choix sans se faire ensuite dézinguer. « L’AS Saint-Etienne a pris connaissance avec stupéfaction des propos outranciers et injurieux tenus par l’agent de Stéphane Ruffier. Ces commentaires sont d’autant plus inappropriés et déplacés qu’ils concernent uniquement la mise au repos d’un joueur, une décision inhérente au management d’une équipe. En outre, ils jettent le discrédit sur la vie d’un groupe, de ses joueurs et de son staff. Quelles que soient ses compétences et son expérience, aucun salarié ne peut se prévaloir d’un statut particulier qui le placerait au-dessus de l’institution et l’affranchirait du respect des valeurs collectives. L’ASSE n'accepte pas que des décisions sportives soient ainsi dénigrées et bafouées au nom d’un individualisme forcené, a fortiori avant un match important. Ses dirigeants veilleront toujours à préserver l’esprit d’équipe, fondement de tout projet de club. L’ASSE est un monument riche d’une histoire et d’un palmarès exceptionnels que plusieurs générations de joueurs et de supporters ont construit de manière solidaire. Les intérêts individuels n’ont pas leur place dans la légende. Confrontée à des déclarations calomnieuses, l’ASSE se réserve le droit d’engager toute action judiciaire qu’elle jugera utile », préviennent fermement les dirigeants de l’AS Saint-Etienne. On voit désormais très ma comment les choses vont tourner entre Stéphane Ruffier et le club stéphanois.