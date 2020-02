ASSE : Ruffier vendu cet été, la surprise du mercato ?

Dans : ASSE.

La crise est profonde à Saint-Etienne, 16e de Ligue 1 et qui ne compte plus que 2 points d’avance sur la 18e place avant son déplacement à Reims ce week-end.

Assurément, les Verts devront montrer un autre visage que celui affiché dimanche à Brest s’ils veulent glaner au minimum un point de leur déplacement en Champagne. Dans le Forez, certains cadres doivent notamment retrouver leur meilleur niveau de toute urgence afin d’aider Saint-Etienne à sortir du marasme. Loïc Perrin est visé, tout comme Stéphane Ruffier. Depuis le début de la saison, l’international français est clairement à la peine. A tel point qu’en début de semaine, Pierre Ménès évoquait une forme de dépression pour Ruffier à l’ASSE.

« Moi, il y a un joueur qui m’inquiète beaucoup dans cette équipe, c’est Stéphane Ruffier, que je trouve quasiment en dépression. Il voit passer les ballons, il semble au bout du rouleau » indiquait le journaliste de Canal +. Assurément, Stéphane Ruffier n’est plus épanoui à Saint-Etienne. Raison pour laquelle, selon les informations obtenues par Le 10 Sport, la direction stéphanoise ne s’opposera pas au départ de son gardien de 33 ans lors du prochain mercato estival en cas d’offre satisfaisante. Il faut dire que selon le média, les relations entre Claude Puel et Stéphane Ruffier sont loin d’être fluides, ce qui n’aidera pas l’ancien portier de l’AS Monaco à retrouver la confiance et son niveau par la même occasion. De plus, l’objectif de l’ASSE est clairement de rajeunir son effectif, ce qui pourrait entraîner les départs ou les non-prolongations de joueurs tels que Khazri, M’Vila ou encore Cabaye, en plus de Stéphane Ruffier. Le mercato d’été promet donc d’être hyper mouvementé à Saint-Etienne, où une véritable révolution est souhaitée par Claude Puel en interne. Et cela pourrait faire des victimes, y compris chez les joueurs historiques du club.