ASSE : Ruffier en dépression, Pierre Ménès voit rouge chez les Verts

Battu par Brest dimanche après-midi (3-2), Saint-Etienne flirte dangereusement avec la zone de relégation puisque les Verts n’ont plus que deux points d’avance sur le 18e, Dijon.

Assurément, il va falloir une grosse prise de conscience de la part des joueurs de l’ASSE pour redresser la barre, et notamment des joueurs cadres. Car ces dernières semaines, les éléments les plus expérimentés de l’effectif sont loin d’être les meilleurs, à l’image de Stéphane Ruffier. Le gardien des Verts, meilleur joueur de Saint-Etienne depuis plusieurs années, a totalement sombré cette saison. A tel point que selon Pierre Ménès, l’ancien gardien de l’AS Monaco n’est pas loin de la dépression.

« Craindre le pire pour les Verts, peut-être pas, le redouter, oui. Tu es à deux points du barragiste et des équipes comme Dijon ou Amiens sont dans une autre dynamique que l’ASSE. Le problème, c’est que Puel est arrivé avec ses méthodes peu câlinantes, ce qui a fait une grosse différence avec ses prédécesseurs Gasset et Printant. Il est en conflit très clair avec les anciens de l’équipe, qui ne jouent pas. Et le problème, c’est que pendant ce temps-là, l’équipe ne gagne pas. Donc le fossé se creuse entre ces anciens qui ne jouent pas et ces jeunes qui n’arrivent pas à performer. Moi, il y a un joueur qui m’inquiète beaucoup dans cette équipe, c’est Stéphane Ruffier, que je trouve quasiment en dépression. Il voit passer les ballons, il semble au bout du rouleau. Il n’est déjà pas très expressif mais là, on sent vraiment qu’il n’en peut plus » a lancé le journaliste dans une vidéo publiée par Canal Plus. Dimanche prochain, les Verts seront sur la pelouse de Reims. Et il faudra un grand Ruffier, impuissant le week-end dernier à Brest, pour ramener trois points cruciaux de Champagne. Sans quoi la zone rouge se rapprochera un peu plus…