ASSE : Ruffier prêt à partir, il y a une condition XXL !

Dans : ASSE.

Lié jusqu'en juin 2021 avec l'AS Saint-Etienne, Stéphane Ruffier n'est pas dans le groupe de Claude Puel. Un départ pourrait finalement se faire, mais il y a un problème majeur.

Entre l’ASSE et Stéphane Ruffier, le divorce est consommé, même si le gardien de but a encore un an de contrat avec les Verts. Fâché avec Claude Puel, le portier de 33 ans a refusé d’être la doublure de Jessy Moulin et la décision du coach de l’AS Saint-Etienne a été directe, Stéphane Ruffier ne sera pas dans son groupe pour la saison de Ligue 1. Cependant, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont conscients que si cette situation peut se comprendre sportivement, financièrement c’est un désastre pour le club stéphanois, Ruffier étant un des plus gros salaires des Verts. Alors, du côté des bureaux de l’Etrat, on espère que le gardien de but finira par partir lors de ce mercato, même si les signaux envoyés par l’entourage du joueur ne vont pas dans ce sens.

Cependant, l’annonce lundi par Bordeaux de la signature du trio Gasset-Printant-Grange pour venir prendre les commandes du club au scapulaire pourrait changer la donne affirme Le Progrès. « Proche de Jean-Louis Gasset et surtout de Fabrice Grange, il pourrait se laisser tenter par le challenge bordelais. Sa venue se ferait uniquement en cas de départ de Benoît Costil. Le portier aurait plusieurs fois exprimé ses envies d’aller voir ailleurs du fait de l’instabilité qui règne en Gironde. D’autant plus que l’international français appréciait beaucoup Paulo Sousa », explique le quotidien régional. Autrement dit, avant éventuellement de faire venir Stéphane Ruffier, Jean-Louis Gasset doit d’abord régler le cas Benoit Costil. Et si ce dernier décide de rester chez les Girondins, l’affaire sera réglée pour le portier stéphanois.