ASSE : Ruffier exige d’urgence son départ de Saint-Etienne !

Dans : ASSE.

Ecarté par Claude Puel depuis le 21 février dernier à Saint-Etienne, Stéphane Ruffier n’entend pas poursuivre sa carrière dans le Forez au côté du technicien castrais.

Sous contrat avec Saint-Etienne jusqu’en juin 2021, Stéphane Ruffier va quitter Saint-Etienne durant le prochain mercato estival. La cause est définitivement entendue selon les informations glanées par le journal L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour que le gardien historique de l’ASSE a pris une décision définitive quant à son avenir. Pour lui, il est tout simplement impensable de repartir pour une saison avec Claude Puel, le coach qui l’a écarté depuis un mois, et notamment pour le derby du Rhône face à l’Olympique Lyonnais, peu de temps avant l’arrêt de la Ligue 1.

Au-delà des différents entre les deux hommes, Stéphane Ruffier n’adhère tout simplement pas au projet global de Claude Puel, presque uniquement basé sur des jeunes joueurs pour l’avenir. De plus, le gardien de 33 ans avait été choqué par l’attitude du coach stéphanois fin janvier lorsque ce dernier avait pris la décision de réunir ses cadres… en oubliant volontairement de convier Romain Hamouma, Yann M’Vila et Timothée Kolodziejczak, juste avant le succès contre Nîmes au stade Geoffroy-Guichard. La situation est donc plus tendue que jamais entre Ruffier, pour qui un départ cet été est une obligation, et la direction de l’ASSE qui soutient Claude Puel en interne. Une situation d'autant plus électrique que, pour rappel, les dirigeants de Saint-Etienne ont officiellement enclenché une procédure à l’encontre de Patrick Glanz, l’agent de Stéphane Ruffier, auteur de propos très durs à l’encontre de Claude Puel. Reste à voir où le gardien stéphanois, qui jouit globalement d’une bonne cote en Europe, notamment en Italie et en Espagne, pourra rebondir à 33 ans et à un an seulement de la fin de son contrat chez les Verts.