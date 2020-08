ASSE : Ruffier à Lille, Galtier met KO ce faux scoop

Dans : ASSE.

En marge du match Lille-Rennes, Christophe Galtier a tenu à mettre un terme à une rumeur concernant son intérêt pour Stéphane Ruffier.

Ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, où il avait eu une relation parfaite avec Stéphane Ruffier, Christophe Galtier a entendu parler d’une rumeur lancée par un site qui affirmait que Lille avait entamé des discussions afin de faire venir le gardien de but des Verts, qui est en plein clash avec ses dirigeants à moins d’un an de la fin de son contrat. Déjà annoncé ces dernières semaines comme étant proche de Bordeaux ou de Montpellier, Stéphane Ruffier pourrait prendre la place de Mike Maignan dans les buts du LOSC. Mais, après le nul entre Lille et Rennes, samedi soir au stade Pierre-Mauroy, Christophe Galtier a tordu le cou à ce bruit de couloir.

« La rumeur Ruffier ? C’est faux. Notre gardien est Mike (Maignan). J’en suis très content. En aucun cas je n’ai pensé à Stéphane Ruffier, ni même échangé avec lui », a prévenu l’entraîneur de Lille, pas décidé à perdre du temps sur cette histoire. Interrogé sur cette histoire d’un possible départ de Ruffier de l’ASSE pour rejoindre Galtier à Lille, Manu Lonjon, proche du gardien de but de l’AS Saint-Etienne, a indiqué que cela n’était pas dans les intentions du joueur. Depuis des semaines, le spécialiste du mercato répète au contraire que Stéphane Ruffier est déterminé à rester jusqu’au bout de son contrat chez les Verts, le gardien de but n'ayant pas apprécié le traitement réservé par le club de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, à l'initiative de Claude Puel.