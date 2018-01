ASSE : Romeyer roule des mécaniques après la signature de Ntep

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

En faisant signer Yann M'Vila et Paul-Georges Ntep, en plus du retour de Robert Beric, l'AS Saint-Etienne frappe fort lors de ce mercato d'hiver. Et forcément, Roland Romeyer a tenu à mettre en valeur le fait que non seulement l'ASSE confirmait ainsi que le club avait toujours une très belle image, mais qu'en plus les finances de l'AS Saint-Etienne permettait de recruter des joueurs de ce standing.

« Nous avions dit que nous consentirions des efforts significatifs lors du mercato, nous tenons nos promesses grâce à la solidité financière du club. Nos bases sont solides et nous permettent de mettre tout en œuvre pour redresser notre situation sportive. Paul-Georges Ntep est un attaquant international qui était convoité par d’autres clubs. S’il a choisi l’AS Saint-Etienne, c’est parce que toutes les conditions sont réunies ici pour qu’il puisse se mettre en valeur. Comme pour Yann M’Vila, la perspective de travailler avec Jean-Louis Gasset a beaucoup compté », explique Roland Romeyer, pas peu fier de ces recrutements. Et à priori le mercato hivernal de l'AS Saint-Etienne n'est pas terminée...