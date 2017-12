ASSE : Romeyer remet les pendules à l'heure !

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Ce mercredi, RMC et le site PeupleVert.fr, qui suit de très près l'actualité de l'ASSE, affirmaientt que le club stéphanois avait décidé de mettre un terme à la mission de David Wantier et de David Friio, responsable de la cellule de recrutement des Verts, lui faisant ainsi payer les mauvais résultats actuels. Mais, le président de l'AS Saint-Etienne a clairement fait savoir que tout cela ne correspondait pas à la réalité et qu'aucun bouleversement n'était à attendre au sein de l'organigramme de l'ASSE d'ici le marché hivernal des transferts.

« Le président Roland Romeyer a tenu à démentir cette information. Il nous a précisé que David Wantier et David Friio seraient bel et bien aux manettes de la cellule de recrutement lors de ce mercato hivernal. Nous prenons donc acte de cette mise au point », précise PeupleVert.fr.