N2 : Bordeaux trop fort, ses adversaires abandonnent

Désormais seuls leaders de leur poule en National 2 après leur victoire face à Dinan-Lehon, les Girondins de Bordeaux inspirent la crainte chez les concurrents à la montée. C'est le cas du club d'Angoulême et de son entraineur qui considère le club au scapulaire comme intouchable.

Les supporters des Girondins de Bordeaux sont en plein rêve - tout est relatif -, alors que leur équipe est actuellement sur une série de onze victoires consécutives. Que ce soit en championnat ou en Coupe de France, plus rien ne résiste aux hommes de Bruno Irles. Après un démarrage inquiétant dans la poule A de National 2, le club au scapulaire s'est très largement repris en enchainant six victoires consécutives. 18 points sur 18 possibles récupérés dans un championnat où seule la régularité prime et Bordeaux se retrouve aujourd'hui seul leader avec 26 points et 2 d'avance sur La Roche-sur-Yon.

Bordeaux CFA Group A V V CFA Group A Matchs 10 V Victoire 7 M Match nul 1 D Défaite 2 Buts Marqués 17 Buts Encaissés 7 Matchs Récents Tout afficher 29 novembre 2025 à 19:00 Coupe de France AS Mazeres Uzos Rontignon 3 — 4 Match terminé Bordeaux 16 novembre 2025 à 15:45 Coupe de France Boé Bon Encontre 0 — 1 Match terminé Bordeaux Meilleurs Joueurs Tout afficher 2 . L. Jousselin FRA • Âge 23 • Défenseur Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 10 . F. Mannai TUN • Âge 29 • Milieu Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cette dynamique impressionne aussi chez les concurrents à la montée, comme à Angoulême où David Giguel, l'entraineur, pronostique carrément un titre des Bordelais avec beaucoup d'avance. Comme s'il n'y avait déjà plus match.

Bordeaux, l'ogre de N2

« Les Girondins de Bordeaux… s'ils sont pas premiers avec beaucoup de points d'avance, ce serait illogique. C'est qu'ils auront vraiment fait une mauvaise saison. Ils ont un budget énormissime par rapport à ce qui se pratique dans cette poule de N2. Et puis ce sont les Girondins de Bordeaux. Que eux ils soient premiers, il n'y aurait rien de plus logique. A nous d'être encore plus réguliers qu'on l'a été de façon à pouvoir finir le plus près possible des Girondins de Bordeaux. C'est l'ogre de la poule. Ils restent sur onze victoires d'affilée. Cette poule est hyper serrée. Tout le monde peut battre tout le monde, excepté Bordeaux qui est au-dessus de tout le monde », a affirmé l'entraineur angoumoisin au sujet des Girondins.

Étant donné qu'il n'y a qu'une seule place pour la montée en troisième division, David Giguel jette-t-il déjà l'éponge ? Désormais placé en figure d'autorité dans cette poule, Bordeaux risque d'être le match de l'année pour beaucoup d'autres équipes. Une situation pas toujours évidente à gérer.