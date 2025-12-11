Sulc OL

EL : Let's Go, l'OL reprend la tête de l'Europa League !

OL11 déc. , 22:53
parAlexis Rose
9
6e journée de l'Europa League :
Groupama Stadium.
Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles : 2-1.
Buts : Moreira (3e), Sulc (11e) pour l’OL ; Smit (6e) pour le Go Ahead Eagles.
Grâce à une victoire plutôt méritée contre le Go Ahead Eagles (2-1), l’Olympique Lyonnais a récupéré sa place de leader de l’Europa League. Autant dire que la qualification directe pour les huitièmes se rapproche.
Bien installé dans le haut du classement de l’Europa League, le club rhodanien ambitionnait d’enfoncer le clou à domicile ce jeudi soir pour se rapprocher d’une qualification. Une ambition vite transformée en actes, puisque quelques minutes après le coup d’envoi, Lyon ouvrait déjà le score ! Suite à une belle action côté gauche entre Satriano et Morton, Afonso Moreira, seul aux 5m50, se trouvait à la réception d’un centre en retrait du milieu anglais qu’il envoyait au fond en ouvrant son pied droit (1-0 à la 3e).
Malgré ce bon départ, l’OL se faisait vite surprendre derrière. Après une mauvaise relance de Descamps dans l’axe, Tolisso perdait un ballon dangereux que Smit récupérait avant de le balancer dans les filets d’un tir croisé du droit (1-1 à la 6e). Dans la foulée, Lyon se rattrapait. Profitant d’une erreur de De Busser sur un tir puissant de Maitland-Niles, Sulc redonnait l’avantage à son équipe en renard des surfaces (2-1 à la 11e). Jusqu’à la pause, Lyon disposait de deux occasions pour faire le break avec Sulc (14e) et le poteau de Satriano (22e), mais sans réussir à marquer de nouveau.
De retour des vestiaires, l’OL continuait de dominer avec une opportunité de Moreira (53e). Descamps se montrait aussi décisif dans sa cage (68e), puis Maitland-Niles ratait le break (72e). En fin de match, Tolisso trouvait la barre transversale (89e), puis la frappe de Niakhaté était stoppée sur la ligne par un défenseur du club néerlandais (90e+1). Malgré ces échecs, l'OL s'impose logiquement face au Go Ahead Eagles (2-1) et valide déjà sa qualification au moins pour les barrages !
Grâce à ce nouveau bon résultat en C3, l’OL reprend la tête du classement de l’Europa League avec 15 points en 6 journées, comme Midtjylland et Aston Villa. Lors des deux dernières journées en 2026 et avec trois points d’avance sur le 9e, l’OL n'aura plus qu'à assurer le coup pour terminer dans le Top 8 et valider directement sa place pour les huitièmes de finale de cette Europa League.

Europa League

11 décembre 2025 à 21:00
Olympique Lyonnais
Bastardo Moreira3'Šulc11'
2
1
Match terminé
Go Ahead Eagles
Smit6'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Meulensteen
Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles
Remplacement
90
ENTRE
A. Karabec
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
A. Bastardo Moreira
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
90
ENTRE
A. Gomes Rodriguez
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
C. Tolisso
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
86
ENTRE
A. Da Silva Santos
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
M. Satriano
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
9
Articles Recommandés
Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée

Ligue 1
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée

Conference League
Europa Conference League

CL : Programme TV et résultats de la 5e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 6e journée

Fil Info

12 déc. , 00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 17e journée
12 déc. , 00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 16e journée
11 déc. , 22:58
CL : Programme TV et résultats de la 5e journée
11 déc. , 22:58
EL : Programme TV et résultats de la 6e journée
11 déc. , 22:54
CL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à Aberdeen
11 déc. , 22:30
N2 : Bordeaux trop fort, ses adversaires abandonnent
11 déc. , 22:00
Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba
11 déc. , 21:30
OL : Karim Benzema écarte un retour à Lyon

Derniers commentaires

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

On parle du bilan du dernier exercice

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Lyon a quand même une perte de 201 M sur le dernier exercice point

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Mon club tout va bien en finances

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Ne parle pas parents des autres , tu a aucun respect

La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée

Je m en fou totalement, mais il faudra quand même se serrer la ceinture

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading