EL : Let's Go, l'OL reprend la tête de l'Europa League !

6e journée de l'Europa League :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Go Ahead Eagles : 2-1.

Buts : Moreira (3e), Sulc (11e) pour l’OL ; Smit (6e) pour le Go Ahead Eagles.

Grâce à une victoire plutôt méritée contre le Go Ahead Eagles (2-1), l’Olympique Lyonnais a récupéré sa place de leader de l’Europa League. Autant dire que la qualification directe pour les huitièmes se rapproche.

Bien installé dans le haut du classement de l’Europa League, le club rhodanien ambitionnait d’enfoncer le clou à domicile ce jeudi soir pour se rapprocher d’une qualification. Une ambition vite transformée en actes, puisque quelques minutes après le coup d’envoi, Lyon ouvrait déjà le score ! Suite à une belle action côté gauche entre Satriano et Morton, Afonso Moreira, seul aux 5m50, se trouvait à la réception d’un centre en retrait du milieu anglais qu’il envoyait au fond en ouvrant son pied droit (1-0 à la 3e).

Malgré ce bon départ, l’OL se faisait vite surprendre derrière. Après une mauvaise relance de Descamps dans l’axe, Tolisso perdait un ballon dangereux que Smit récupérait avant de le balancer dans les filets d’un tir croisé du droit (1-1 à la 6e). Dans la foulée, Lyon se rattrapait. Profitant d’une erreur de De Busser sur un tir puissant de Maitland-Niles, Sulc redonnait l’avantage à son équipe en renard des surfaces (2-1 à la 11e). Jusqu’à la pause, Lyon disposait de deux occasions pour faire le break avec Sulc (14e) et le poteau de Satriano (22e), mais sans réussir à marquer de nouveau.

De retour des vestiaires, l’OL continuait de dominer avec une opportunité de Moreira (53e). Descamps se montrait aussi décisif dans sa cage (68e), puis Maitland-Niles ratait le break (72e). En fin de match, Tolisso trouvait la barre transversale (89e), puis la frappe de Niakhaté était stoppée sur la ligne par un défenseur du club néerlandais (90e+1). Malgré ces échecs, l'OL s'impose logiquement face au Go Ahead Eagles (2-1) et valide déjà sa qualification au moins pour les barrages !

Grâce à ce nouveau bon résultat en C3, l’OL reprend la tête du classement de l’Europa League avec 15 points en 6 journées, comme Midtjylland et Aston Villa. Lors des deux dernières journées en 2026 et avec trois points d’avance sur le 9e, l’OL n'aura plus qu'à assurer le coup pour terminer dans le Top 8 et valider directement sa place pour les huitièmes de finale de cette Europa League