CL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à Aberdeen

5e journée de la Conférence League :

Pittodrie Stadium.

Aberdeen - Strasbourg : 0-1.

But : Godo (35e) pour Strasbourg.

Sauvé par la VAR en début de match (14e), Strasbourg s’est reposé sur un but de Godo après la demi-heure de jeu (35e) pour s’imposer sur la pelouse d’Aberdeen, en Écosse. Grâce à cette quatrième victoire en cinq journées, le RCSA poursuit donc son sans-faute et récupère le fauteuil de leader de la Conférence League, avec un point d’avance sur le Shakhtar, et surtout quatre sur le 9e à une journée de la fin de cette phase régulière. Ce qui signifie donc que l’équipe de Liam Rosenior est d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Conférence League. Une vraie bonne nouvelle pour le football français.