CL : Strasbourg valide sa place en huitièmes à Aberdeen

RCSA11 déc. , 22:54
parAlexis Rose
5e journée de la Conférence League :
Pittodrie Stadium.
Aberdeen - Strasbourg : 0-1.
But : Godo (35e) pour Strasbourg.
Sauvé par la VAR en début de match (14e), Strasbourg s’est reposé sur un but de Godo après la demi-heure de jeu (35e) pour s’imposer sur la pelouse d’Aberdeen, en Écosse. Grâce à cette quatrième victoire en cinq journées, le RCSA poursuit donc son sans-faute et récupère le fauteuil de leader de la Conférence League, avec un point d’avance sur le Shakhtar, et surtout quatre sur le 9e à une journée de la fin de cette phase régulière. Ce qui signifie donc que l’équipe de Liam Rosenior est d’ores et déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Conférence League. Une vraie bonne nouvelle pour le football français.
L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

On parle du bilan du dernier exercice

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Lyon a quand même une perte de 201 M sur le dernier exercice point

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Mon club tout va bien en finances

L’OL devant la DNCG, c’est maintenant

Ne parle pas parents des autres , tu a aucun respect

La DNCG lâche un peu l'OL, Michele Kang est soulagée

Je m en fou totalement, mais il faudra quand même se serrer la ceinture

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading