ASSE : Révélations, Saint-Etienne au bord de l’implosion

Dans : ASSE.

Situation sportive délicate à l’AS Saint-Etienne, la nouvelle défaite face à Montpellier n’ayant pas permis aux Verts de redresser la barre.

Les contre-performances s’enchainent et c’est la zone rouge qui se rapproche, malgré un effectif jugé de qualité, et avec des joueurs d’expérience. Mais, après l’éclaircie liée à l’arrivée de Claude Puel, cela rigole beaucoup moins dans le Forez. Le mercato en est l’un des exemples selon Manu Lonjon, spécialiste justement du marché des transferts et pour qui l’ASSE n’a vraiment pas fait les bons choix.

« On peut se poser des questions sur ce qui a été fait cet hiver. La seule arrivée, c’est un jouer qui vient du National, aussi talentueux soit-il. Et un départ de Robert Béric pour alléger la masse salariale. Mais si tu es contraint à cela alors que de l’autre côté, tu gardes des contrats importants comme Kolodziejczak, M’Vila, Khazri ou Debuchy qui ne sont pas en odeur de sainteté avec le nouveau coach... Au bilan, l’ASSE est à quatre points du barragiste, dans une situation sportive difficile, les rapports entre les joueurs et le staff qui sont compliqués, des présidents que tu n’entends pas, on est au bord de l’implosion. D’autant plus qu’en interne, il y a un problème entre les gens qui sont arrivés sous Claude Puel et ceux qui sont arrivés là, la cohabitation est très très compliquée », lâche le journaliste, pour qui la situation est difficilement tenable chez les Verts, qui ont déjà utilisé le joker changement d’entraineur, et doivent maintenant aller chercher le maintien pour peut-être travailler sur de nouvelles bases l’été prochain.