ASSE : Dans le dur en L1, Saint-Etienne vise la Coupe

Dans : ASSE.

Période très délicate pour l’AS Saint-Etienne, qui enchaine les résultats négatifs, à l’image de cette défaite 1-0 ce dimanche à Montpellier, alors que les Héraultais ont joué plus de 45 minutes en infériorité numérique.

Malgré cela, les Stéphanois ont confirmé leurs difficultés, et notamment leurs incapacités à contourner un adversaire bien regroupé. Pour Yohan Cabaye, tout le monde doit désormais se regarder en face et se faire violence sous peine de vivre des moments encore plus difficiles. Même si les Verts ont une chance en or de retrouver le sourire avec un quart de finale de Coupe de France à Epinal à jouer ce jeudi.



« Bien sûr que c'est inquiétant. On enchaîne les mauvais résultats. En plus de ça, on a des joueurs qui se blessent, des joueurs importants. Donc forcément ça devient inquiétant, mais il faut prendre nos responsabilités, arrêter de se cacher derrière certains faits et se bouger parce que sinon ce sera compliqué jusqu'au bout, mais ça on le sait. Il faut retrouver de l'efficacité offensivement mais aussi défensivement, ça fait longtemps que l'on n'a pas fait un match sans prendre de but. Ça se joue aussi avec la confiance. Il n'y a qu'avec le travail que l'on s'en sortira. On a un quart de finale de Coupe de France jeudi. Il faut essayer de se qualifier pour les 1/2 et reprendre de la confiance », a demandé l’ancien international français des Verts sur beIN Sports. Attention toutefois à la mauvaise surprise. Vue la forme de l’ASSE, Epinal, qui a sorti Lille au tour précédent, doit se dire qu’il y a peut-être un exploit à faire.