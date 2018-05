ASSE : Retour vers le futur pour Bamba au mercato ?

Dans : ASSE, SCO, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Jonathan Bamba devrait quitter l’ASSE à l’issue de la saison.

Et pour cause, l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas prolongé son contrat à Saint-Etienne et son départ semble donc acquis. Ces dernières semaines, plusieurs formations ont été associées à l’international espoir français en vue du mercato comme Marseille, le FC Séville ou Anderlecht. Mais selon les informations du quotidien Ouest-France, un club de Ligue 1 s’est récemment positionné : le SCO d’Angers !

Les dirigeants angevins connaissent bien le joueur puisque ce dernier avait été prêté au club en 2017. Et si ce dossier s’annonce compliqué à finaliser, notamment en raison des prétentions salariales du joueur, Saïd Chabane peut désormais compter sur le pactole que va rapporter Karl Toko-Ekambi pour financer la venue de Jonathan Bamba. Pour rappel, c’est près de 20ME que va empocher le SCO dans les prochaines semaines, l’international camerounais étant proche de s’engager à Villarreal… Ce serait en tout cas une grosse surprise et un très gros coup que réaliseraient les dirigeants d'Angers en cas d'arrivée de Jonathan Bamba cet été.