ASSE : Retour à l'envoyeur pour cet indésirable au mercato ?

Dans : ASSE, Mercato, Ligue 1.

Recruté il y a un an en provenance de l’Atromitos en première division grecque, Alexandros Katranis n’est pas un joueur qui a marqué les esprits à l’AS Saint-Etienne. Quasiment jamais utilisé par Oscar Garcia puis Julien Sablé, le défenseur sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2022 a été prêté à Mouscron, l’été dernier. Mais visiblement, le Grec de 20 ans ne fait pas l’unanimité chez nos voisins belges puisque selon les informations du Soir, il pourrait revenir plus vite que prévu à l’ASSE.

En effet, le média affirme que l’entraîneur du club de Mouscron, Bernd Storck, veut dégraisser en janvier et faire partir certains joueurs. Alexandros Katranis figurerait dans la liste des indésirables, et la direction de Mouscron pourrait ainsi décider de rompre le prêt à mi-saison. Apparu à huit reprises cette saison en Jupiler League (8 défaites !), Katranis regarde désormais la majorité des matchs de son équipe depuis les tribunes. La preuve qu’il n’est plus désiré, et que les Verts pourraient le voir revenir en janvier. Ce qui ne devrait pas forcément arranger Jean-Louis Gasset, lequel avait validé son départ l’été dernier au mercato…