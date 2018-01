ASSE : Retour à l’envoyeur pour Alexander Soderlund

Dans : ASSE, Mercato, Foot Europeen.

Devenu indésirable du côté de l'AS Saint-Etienne, Alexander Söderlund a trouvé une porte de sortie en cette fin de mercato hivernal.

Deux ans après son arrivée dans le Forez, en provenance de Rosenborg contre une indemnité de transfert de 1,4 million d'euros, Alexander Söderlund peut logiquement être considéré comme une erreur de casting. Alors qu'il n'a plus marqué le moindre but en Ligue 1 depuis la première journée de la saison dernière, lors d'une défaite de Sainté à Bordeaux le 13 août 2016 (2-3), l'attaquant de 30 ans prépare actuellement ses valises. Poussé dehors par la direction verte, l'international norvégien devrait effectivement retourner dans son pays avant la fin du mois de janvier.

Selon L'Equipe, Rosenborg travaille bel et bien sur le rapatriement du Scandinave. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient même déjà trouvé un accord avec le club norvégien, sauf que Söderlund n'a pas encore donné son aval à Rosenborg. Pisté aussi par les clubs de Brann Bergen et de Molde, l’avant-centre stéphanois laisse donc un peu traîner les choses, mais son départ hivernal de Saint-Etienne ne fait pratiquement plus aucun doute.