ASSE : Rennes prend une décision forte pour Niang, les Verts tremblent

Dans : ASSE.

Annoncé encore ce mercredi comme très proche de rejoindre l’AS Saint-Etienne, M’Baye Niang s’en est doublement éloigné ce jeudi.

Non seulement aucun accord n’a été trouvé pour un prêt avec notamment l’éventuelle option d’achat mais aussi le partage du salaire de l’attaquant sénégalais, mais en plus ce dernier a été inclus dans la liste des joueurs du club breton pour la Ligue des Champions. Cela ne veut pas forcément dire que tout départ pour Saint-Etienne est à mettre au placard, mais Rennes compte bien utiliser Niang s’il en a l’occasion, et ce serait bête de se priver d’un tel joueur alors qu’il est à l’heure actuelle impossible de savoir de quoi son avenir sera fait.

Le danger guette donc pour l'AS Saint-Etienne, qui va devoir agir vite pour amener l'attaquant de pointe tant désiré par Claude Puel, et le tout sans investir de grosses sommes d'argent. Car malgré la belle rentrée que représente la vente de Wesley Fofana à Leicester (35 ME) minimum, la situation actuelle financière est tendue, et ce ne sont pas les inquiétudes autour de Médiapro qui vont aider l'ASSE à mettre le paquet pour une recrue, aussi importante soit-elle.

La liste A de Rennes pour la Ligue des Champions : Salin, Gomis – Da Silva, Nyamsi, Dalbert, Aguerd, Maouassa, Rugani, Traoré, Truffert, Soppy – Grenier, Camavinga, Lea-Siliki, Bourigeaud, Nzonzi, Gboho, Martin – Terrier, Guirassy, Niang, Doku, Tait, Hunou, Del Castillo.