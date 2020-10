ASSE : M'Baye Niang arrive, les Verts sont forts !

Dans : ASSE.

L’ASSE et le Stade Rennais sont tombés d’accord pour le prêt de M’Baye Niang. L’attaquant sénégalais pourrait être stéphanois avant la fin de la semaine.

Le mercato a fermé ses portes. Pour les retardataires, il sera possible d’engager un joueur comme joker avec l’obligation que celui-ci évolue déjà en France. Une règle qui va sans doute permettre à l’AS Saint-Étienne de réaliser un joli coup. Enclin à renforcer son attaque, l’ASSE a jeté son dévolu sur M’Baye Niang (25 ans), passé derrière Serhou Guirassy dans la hiérarchie des attaquants du Stade Rennais. Malgré une saison qui s’annonce chargée avec la Ligue des Champions, le buteur international sénégalais ne rentre plus dans les plans de son entraîneur Julien Stéphan. Une brèche dans laquelle l’ASSE est en passe de s’immiscer.

Alors que le club du Forez est optimiste de boucler l’arrivée de Niang pour la saison, L’Équipe annonce un accord ce mercredi entre les dirigeants stéphanois et rennais concernant un prêt sans option d’achat. Un terrain d’entente a également été trouvé pour la prise en charge du salaire de l’ancien Milanais. Ses émoluments mensuels sont estimés entre 220 000 et 250 000 euros brut. Sauf retournement de situation, le joueur lié au SRFC jusqu’en juin 2023 portera la tunique de l’ASSE la saison prochaine. L’entraîneur des Verts, Claude Puel, a d’ailleurs appelé l’intéressé pour lui demander d’accélérer sa venue. Le technicien souhaite évaluer l’état de forme de M’Baye Niang et le faire débuter après la trêve internationale, à domicile contre Nice le 18 octobre. Le joueur formé au SM Caen est tout proche de quitter la Bretagne pour poser ses valises à Saint-Etienne.