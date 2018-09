ASSE : Rémi Garde a repéré une bonne affaire à Saint-Etienne

Dans : ASSE, Mercato.

Annoncés indésirables pendant le mercato estival, Loïs Diony et Robert Beric seront pourtant les attaquants de pointe de l’AS Saint-Etienne cette saison.

L’ancien Dijonnais a la confiance de l’entraîneur Jean-Louis Gasset qui l’a titularisé lors des quatre premières journées de Ligue 1. Et de son côté, le Slovène de 27 ans part dans un rôle de doublure mais aura forcément son mot à dire. En tout cas, sa situation sera observée avec attention au Canada. Car selon le chroniqueur sportif Nilton Jorge, l’Impact de Montréal aurait déjà contacté l’ancien joueur de Rosenborg en vue d’une signature l’été prochain.

Et pour cause, Beric sera libre de tout contrat s’il ne prolonge pas chez les Verts. A priori, la franchise de Major League Soccer n’a pas trop de soucis à se faire sur ce point. Son coach Rémi Garde, passé par l’Olympique Lyonnais, est sûrement à l’origine de cet intérêt et sait que l’ASSE ne tient pas particulièrement à son avant-centre. Reste à savoir si Beric sera intéressé par ce challenge alors qu’il recevra probablement des propositions en Europe.