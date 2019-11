ASSE : Ramener la coupe à la maison, Sainté y croit

Dans : ASSE.

En difficulté dans sa phase de groupes de l’Europa League, l’AS Saint-Etienne reste en course pour une qualification en seizièmes de finale. Voire plus en cas de bonnes performances par la suite.

Trois matchs nuls, une défaite et aucune victoire. Malgré ce triste bilan en quatre journées d’Europa League, l’AS Saint-Etienne a encore toutes ses chances d’atteindre les seizièmes de finale. Pour éviter tout calcul complexe, les Verts, même amoindris, devront d’abord battre La Gantoise jeudi, puis s’imposer à Wolfsbourg deux semaines plus tard. Autant dire que l’objectif est réalisable pour les coéquipiers de Timothée Kolodziejczak, presque surpris de ne pas être éliminé.

« C'est une chance d'avoir une "finale" à jouer devant La Gantoise jeudi, après nos résultats dans cette campagne européenne, a confié le défenseur polyvalent. On peut encore exister avec une victoire demain. Ça nous motive. On n'a que la victoire en tête. On est à la maison, devant notre public qui aime tant cette compétition. A nous de hausser notre niveau de jeu, de prendre ce match par le bon bout, de leur mettre la pression, même si c'est vrai qu'on n'a pas fait carton plein chez nous. »

Kolodziejczak connaît la recette

« Après avoir battu de grosses équipes (Lyon et Monaco en championnat, 1-0), on a eu plus de mal contre de plus petites équipes. On a le potentiel pour gagner ce match, vu que c'est l'objectif du groupe et du club de se qualifier pour les seizièmes de finale. Après avoir raté notre début de saison, on est de mieux en mieux, a souligné le double vainqueur de la C3 avec le FC Séville. Je me rappelle qu'avec Séville, les matchs de groupes ont toujours été compliqués. On les gagnait à l'arrache. Après, ça allait de mieux en mieux. » Comme quoi, tout reste possible pour les Verts.