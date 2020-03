ASSE : Puel tape fort dans le tas, Balbir valide la méthode

Dans : ASSE.

Intronisé à la tête de l’équipe professionnelle de Saint-Etienne en octobre dernier, Claude Puel ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire de l’ASSE.

Et pour cause, le coach de Saint-Etienne a mis fin à certains privilèges au sein du vestiaire, en traitant tout le monde de la même façon. Une méthode qui passe mal auprès de certains cadres historiques, et qui a notamment provoqué un clash d’envergure avec une légende du club, à savoir Stéphane Ruffier. Mais la méthode peut payer sur le long terme. C’est tout du moins ce que pense Denis Balbir, lequel a salué le travail de l’ancien technicien de l’OGC Nice tout en faisant part de son émotion, ressentie au soir de la qualification de l’ASSE pour la finale de la Coupe de France.

« Je ne vais pas le cacher : jeudi soir, j’avais les larmes aux yeux. C’était un grand moment de voir les supporters descendre sur la pelouse et communier avec les joueurs. De voir le club se qualifier pour une finale de Coupe de France 38 ans après. Cette victoire, ce scénario… Tout était prétexte à exploser. Emotionellement, c’était encore plus fort du fait des critiques qui s’abattaient sur cette équipe, du fait de la remise en cause pas toujours juste du travail de Claude Puel. Je suis content pour lui car il a vraiment tapé dans le tas dans un effectif qui avait besoin d’être bougé » a commenté sur But Football Club Denis Balbir, ravi de voir un homme à forte poigne comme Claude Puel faire bougner les lignes au sein d’un effectif qui en avait grand besoin. Reste maintenant à voir si cela paiera la saison prochaine…