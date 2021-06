ASSE : Puel flaire un gros coup à Monaco

Dans : ASSE.

Une nouvelle fois, c’est avec peu de moyens et beaucoup d’idées que Saint-Etienne devra réaliser son mercato cet été.

Il y a tout juste un an, Saint-Etienne avait consenti un effort financier pour recruter Adil Aouchiche en provenance du PSG mais pour l’heure, il ne s’agissait que de gros paris à moindre coût. L’exemple à suivre pour Saint-Etienne sera le recrutement d’Yvan Neyou, recruté pour une bouchée de pain au Portugal et qui s’est rapidement imposé comme un joueur clé aux yeux de Claude Puel. Dans cette lancée, l’entraîneur de l’ASSE tentera de nouveau de recruter des jeunes à fort potentiel à Saint-Etienne cet été. L’une de ses pistes nous emmène directement à Monaco puisque selon les informations obtenues par Foot Mercato, les Verts sont intéressés par Arthur Zagré, prêté sans succès à Dijon cette saison.

Latéral gauche très polyvalent, le joueur formé au Paris Saint-Germain a retenu l’attention de Claude Puel lors de l’ultime journée de Ligue 1 entre Dijon et Saint-Etienne le 23 mai dernier. En dépit de son faible temps de jeu au DFCO cette saison (seulement 3 titularisations), il intéresse très sérieusement le staff des Verts… mais pas seulement. Selon le média spécialisé, les Girondins de Bordeaux ont également manifesté leur intérêt auprès de l’AS Monaco afin d’obtenir le prêt d’Arthur Zagré, recruté pour la coquette somme de 10 ME par le club de la Principauté en provenance du Paris Saint-Germain en août 2019. Le média précise par ailleurs que le temps de jeu d’Arthur Zagré chez les Girondins serait quasiment garanti, dans la mesure où Maxime Poundjé va quitter le club tandis que Loris Benito est très irrégulier depuis son arrivée en provenance de la Suisse. Reste maintenant à voir quel sera le choix d’Arthur Zagré et la position de l’ASM, qui dispose de trois options : prêter le joueur, tenter de le vendre ou le conserver à la surprise générale.