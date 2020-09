ASSE : Puel est le 3e patron des Verts, Caïazzo est fier

Dans : ASSE.

Le co-président de l'AS Saint-Etienne a rappelé l'importance de Claude Puel dans l'organigramme des Verts et il espère que cela inspirera d'autres clubs.

En débarquant il y a un an à l’AS Saint-Etienne, Claude Puel avait les idées claires et des exigences que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont acceptées. Depuis, le technicien stéphanois met en place son projet de jeu, et pour l’instant l’ASSE ne peut se féliciter des choix effectués par Claude Puel. Invité de Téléfoot, Bernard Caïazzo a reconnu que les Verts avaient fait le choix de donner de très grosses responsabilités à l’entraîneur, et qu’il serait judicieux que d’autres clubs de Ligue 1 s’inspirent de cette décision encore rare. Pour le co-président de l’AS Saint-Etienne, les Verts ont tout à gagner dans ce choix et c'est même déjà le cas.

« En Europe, il n’existe pratiquement aucun club où le coach est membre du directoire. Chez nous, Claude Puel est membre du directoire. Cela veut dire que chaque semaines quand les directeurs se réunissent et parlent marketing, finance, stade, et pas que football et joueurs, le coach assiste à la réunion, écoute et donne des avis, souvent autorisé. Et ça c’est plus qu’un manager général (…) Un coach c’est quand même une des personnes les plus importantes d’un club et c’est faire honneur à ce métier que de donner ces attributions à ceux qui le souhaitent et qui sont capables de le faire », a expliqué Bernard Caïazzo, visiblement sous le charme de Claude Puel un an après l’avoir engagé à l’AS Saint-Etienne.